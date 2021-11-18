Британские ученые представили «собакофон»

Новое устройство для мобильной связи британские ученые условно назвали «собакофоном». Ведь предназначено оно для того, чтобы животное по своему желанию могло связаться со своим хозяином.

Встроенные в ошейники простейшие мобильные телефоны существуют давно. Они позволяют хозяину кота или собаки определить, где находится питомец в любой момент времени. Также можно включить динамик и позвать домой загулявшее животное.

В данном случае речь идет об обратной связи. Мобильный гаджет создан в виде мячика, с которым животное начинает играть, чем активирует вызов на смартфон хозяина. Ученые уверены, что животные быстро поймут, что мячик в игре – это возможность слышать голос своего человека. И они станут звонить к вам, как только им станет скучно, говорят разработчики.