 

Алсу впечатлила поклонников неожиданной метаморфозой во внешности: “Женские радости”

18.11.2021, 21:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Алсу разместила на своей странице в Instagram видеоролик, продемонстрировавший подписчикам неожиданные изменения в её внешности. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от фолловеров.
Стоит отметить, что 38-летняя Алсу неустанно следит за своей внешностью, и, по мнению многочисленных поклонников, вполне может быть примером в этом отношении для своих более молодых коллег по шоубизу. Исполнительница регулярно экспериментирует со стилями макияжа, подбирая то более яркие, то более нюдовые оттенки, а периодически – имеет обыкновение менять прическу. К примеру, месяц-полтора тому назад она в микроблоге радовала посетителей страницы своими кудряшками, а до недавнего времени носила прямое каре, едва доходящее до плеч. Свежую же видеопубликацию хозяйка аккаунта решила оформить в стиле “до и после”: в первой части ролика красотка, облаченная с черное облегающее боди, неспешно теребит пальцами кончики своих волос, составляющих вышеупомянутую прическу, затем подносит ладонь к объективу – и в следующих кадрах предстает уже с длинными локонами, ниспадающими ниже бюста почти до пупка. Демонстрируя новый стиль, певица широко улыбается и посылает воображаемым зрителям воздушный поцелуй обеими ладонями. “Маленькие женские радости”, – таким слоганом сопроводила эффектный видеоролик красавица.

Изображение взято с: [email protected]_a
Практически все без исключения гости микроблога Алсу наводнили ленту публикации хвалебными комментариями. Впрочем, предпочтения фолловеров оказались разными: одни принялись восхвалять новую прическу звезды, другие же – её стройную фигуру и обворожительную улыбку. Некоторые же поклонники обратились к любимице с просьбой спеть какую-либо песню и признались, что ужасно соскучились по её вокалу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Мнение: О последнем шансе Путина

29.10 / В Севастополе проверять QR-коды будут дружинники и казаки

12.01 / Игровой видеоблогер Денис Бейсовский умер после заражения коронавирусом

07.02 / Ученые рассказали об обеспечивающем защиту организма естественном компоненте организма человека

28.01 / Обыскать — так с музыкой!

10.02 / Актер Петр Мамонов резко высказался по поводу абортов

08.09 / Российские звезды примут участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

06.09 / Ученые заявили, что витамин B1 помогает бороться с клетками рака легкого

23.10 / Рябовладельческий строй

02.06 / Воротнички – тренд сезона 2021: какие фасоны в моде, с чем их лучше сочетать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика