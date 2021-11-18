Алсу впечатлила поклонников неожиданной метаморфозой во внешности: “Женские радости”

Популярная певица Алсу разместила на своей странице в Instagram видеоролик, продемонстрировавший подписчикам неожиданные изменения в её внешности. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от фолловеров.

Стоит отметить, что 38-летняя Алсу неустанно следит за своей внешностью, и, по мнению многочисленных поклонников, вполне может быть примером в этом отношении для своих более молодых коллег по шоубизу. Исполнительница регулярно экспериментирует со стилями макияжа, подбирая то более яркие, то более нюдовые оттенки, а периодически – имеет обыкновение менять прическу. К примеру, месяц-полтора тому назад она в микроблоге радовала посетителей страницы своими кудряшками, а до недавнего времени носила прямое каре, едва доходящее до плеч. Свежую же видеопубликацию хозяйка аккаунта решила оформить в стиле “до и после”: в первой части ролика красотка, облаченная с черное облегающее боди, неспешно теребит пальцами кончики своих волос, составляющих вышеупомянутую прическу, затем подносит ладонь к объективу – и в следующих кадрах предстает уже с длинными локонами, ниспадающими ниже бюста почти до пупка. Демонстрируя новый стиль, певица широко улыбается и посылает воображаемым зрителям воздушный поцелуй обеими ладонями. “Маленькие женские радости”, – таким слоганом сопроводила эффектный видеоролик красавица.



Изображение взято с: [email protected]_a

Практически все без исключения гости микроблога Алсу наводнили ленту публикации хвалебными комментариями. Впрочем, предпочтения фолловеров оказались разными: одни принялись восхвалять новую прическу звезды, другие же – её стройную фигуру и обворожительную улыбку. Некоторые же поклонники обратились к любимице с просьбой спеть какую-либо песню и признались, что ужасно соскучились по её вокалу.