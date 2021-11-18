 

“На дне рождения даже напиться не удалось”. Милявская пожаловалась на насыщенный график и Instagram

18.11.2021, 21:24, Новости дня
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“Началось в колхозе утро. Приехала, честно, уставшая. После поезда умудрилась поспать. Да, у меня был очень насыщенный график, включая день рождения, на котором даже напиться не удалось, потому что каждый день концерт или спектакль. Концерты, концерты, концерты…” – рассказала Милявская.

Она добавила, что очень раздосадована, поскольку дважды пыталась, но ей так и не удалось загрузить в соцсеть свой новый клип с российским рэпером Костой Лакостой.

Ролик Милявской набрал больше 450 тыс. просмотров.

“Лолита! Вы так естественно прекрасны. Правда, такая живая”, – оставила под постом комментарий flor_buro.

“Хоть и злая, но хорошенькая”, – написала natalilisan.

“Лолита, не злитесь! Вы огонь”, – считает annasichewa.

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A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта “Академия”, выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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