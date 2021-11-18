В Киеве в мусорном контейнере нашли части человеческого тела – полиция
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Сейчас на месте работают патрульные, оперативники, кинологи, судебно-медицинский эксперт.
Правоохранители пытаются установить личность погибшего, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видео с камер наблюдения, сказано в релизе.
Уголовное производство открыли по факту умышленного убийства (ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Других подробностей правоохранители не сообщают.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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