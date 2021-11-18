 

В Киеве в мусорном контейнере нашли части человеческого тела – полиция

18.11.2021, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейчас на месте работают патрульные, оперативники, кинологи, судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители пытаются установить личность погибшего, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видео с камер наблюдения, сказано в релизе. 

Уголовное производство открыли по факту умышленного убийства (ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). 

Других подробностей правоохранители не сообщают. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Зеленский на встрече с Блинкеном заявил о «вездесущих» русских

09.09 / США предупредили Минск об ответственности за безопасность Колесниковой

23.03 / “Третьего когда ждать?”. Loboda засветила живот на фото с дочерьми

21.08 / Обама предупреждает — ради победы Трамп не остановится перед жульничеством

14.01 / Демократические протесты или восстание – глава Гонконга обвинила Запад в двойных стандартах

10.02 / Академик РАН оценил предложение Онищенко отменить обязательное ношение масок

03.06 / Байден обсудит в Женеве с Путиным кибератаки

20.10 / Глава НСЖУ: Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо

05.03 / Ульянов: Отказ от резолюции по Ирану предотвратил международный кризис

08.10 / Прокуратура будет просить суд арестовать Медведчука с залогом в 1 млрд грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика