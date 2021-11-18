Покушение на министра Лещенко. В полиции назвали мотив преступления

“Во-первых, [мотив] это деньги. Во-вторых, хочу подчеркнуть цинизм подготовки и реализации своих намерений преступниками”, – сказал Клименко, отвечая на вопросы журналистов.

Он рассказал, что заказчики, увидев фотографии “убийства” коллектора, который должен был выбить деньги с Лещенко, заказали “киллеру” нанесение тяжких телесных повреждений самому министру. Клименко, комментируя видеозапись, которую показали на брифинге, отметил, что обществу показали не все.

“Мы не открыли занавес всем словам, которые были сказано, жестокие слова были сказаны. И было сказано, что в случае, если телесные повреждения приведут к гибели Лещенко, – “ничего, пусть так и будет”. И больше цинизма: гражданин США выезжал через неделю – полторы на празднование в том числе рождественских праздников. Он хотел подготовить [покушение], закончить все дела тогда, когда он будет в самолете”, – сообщил глава Нацполиции.

По его словам, цинизм заказчиков заключается также в том, что одна часть платы “киллеру” была выдана наличными, а вторую тот должен был забрать сам.

Задаток, который дали “киллеру” составил $20 тыс. “Далее было условие: ты заходишь в дом Лещенко и все, что найдешь – на 50% твое, киллера, 50% забирает гражданин США как один из заказчиков”, – добавил Клименко.

Контекст:

Лещенко был назначен министром аграрной политики в декабре 2020 года. До этого в 2019–2020 годах он был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам, главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

18 ноября 2021 года в МВД сообщили, что предотвратили убийство одного из министров Кабмина. Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что заказчики – гражданин США, с которым Лещенко сотрудничал в 2018 году, и гражданка Украины. О ней правоохранители не сообщали деталей.

По данным МВД, заказчики сначала заплатили коллектору $150 тыс. за “выбивание” денег с Лещенко. Коллектор задачу не выполнил, а денег не вернул. Они решили заказать его, а когда удостоверились в смерти коллектора (правоохранители инсценировали ее), заказали нанесение Лещенко телесных повреждений, но на видео, которое обнародовало МВД, американец говорил, что “не будет против”, если министра убьют.

Всех подозреваемых в причастности к преступлению задержали 17 ноября. Их подозревают в похищении человека, вымогательстве, покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание по этим статьям – пожизненное лишение свободы.

Лещенко сказал, что постоянно получает угрозы, начиная с 2020 года. С американцем он сотрудничал, когда занимался аграрным бизнесом, еще не будучи госслужащим.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—