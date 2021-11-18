 

В Минцифры заявили о планах ограничить проверку QR-кодов одним приложением

18.11.2021, 21:18, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеМинцифры РФ рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» из-за большого количества сайтов, генерирующих фейковые QR-коды, рассказал глава ведомства Максут Шадаев во время мероприятия, посвященного старту заявочной кампании по выбору города – организатора «Игр будущего 2023».

«Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением», – сказал он, отметив, что теперь просто посмотреть с камеры данные о привившемся будет нельзя, передает ТАСС.

Напомним, ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательном использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. 

В полную силу закон вступит с 1 февраля, а пока россияне могут предъявлять на входе медотвод, ПЦР-тест или QR-код. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года. К этому времени уже должно привиться 80% населения. 



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