Роспотребнадзор назвал овощи и фрукты, которые помогут бросить курить

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18.11.2021, 21:18, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеДобавление в рацион продуктов, богатых никотиновой кислотой (витамин РР), может помочь избавиться от привычки курить, к таким продуктам относятся помидоры, перец, картофель и баклажаны, рассказали специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание».

«Никотин, который содержится в табаке – распространенное в природе вещество. В растительной пище он содержится в форме никотиновой кислоты, или витамина PP. В обычных условиях организм усваивает витамин из пищи в привычных ему количествах. Но когда человек начинает курить, никотиновая кислота поступает в рекордных объемах. Ее настолько много, что мы уже не нуждаемся в ней и постепенно привыкаем к новой дозе. Увы, вырабатывается зависимость, влекущая за собой серьезные проблемы со здоровьем – повышение риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», – сообщается на портале Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Сообщается, что «чемпионами по содержанию никотина среди овощей является семейство пасленовых. Первое место за собой прочно держит красный помидор. В нем содержится до 42,8 нг/г никотинвой кислоты. Меньше ее в перце, картофеле и баклажанах, но эти овощи также являются эффективными заменителями сигарет. Не стоит забывать о бобовых (горохе и фасоли) и орехах. Они дополнят ваш здоровый рацион. А на десерт отлично подойдут фрукты – манго и ананас».

Отмечается, что «есть распространенное заблуждение о том, что человек, бросивший курить, толстеет. На самом деле, проблема в том, что многие (но не все) бывшие курильщики используют еду в роли заменителя сигарет – из-за чего и поправляются».

Ранее в Минздраве сообщили, что никотиновая зависимость среди школьников-курильщиков выросла в шесть раз с момента появления на рынке электронных сигарет.



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