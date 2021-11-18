Мнение: О незаметном приближении большого π-ца… всем

Перечитывая все эти нудные многословные и многостраничные дискуссии в соцсетях по поводу куар-кодов, QR-епостных и даже принудительной вакцинации, понимаешь, что гигантская масса людей совсем не о том беспокоится. На фоне предстоящих событий, надвигающихся с неотвратимостью разогнавшегося локомотива, споры о том, кто имеет право сходить в ресторан или в кино, поистине смешны.

С другой стороны, люди всегда склонны замечать лишь то, что у них под носом, и напрочь игнорировать главное. А оно уже на подходе.

И нет, это не теория заговора насчёт «цифрового концлагеря», вакцинного «чипирования» или депопуляции населения планеты. Тут, к сожалению, всё объективно и неизбежно.

Потому что законы экономики – не обманешь.

Давний знакомый Николай Кащеев, один из тех аналитиков, кого я знаю лично и при этом уважаю, разразился алармистским постом на Фейсбуке. А это вам не Степан Демура, он просто так вопить «Волки!» не будет.

«Этот график Бриджуотера просто великолепен.

Он это означает, что гипотеза, согласно которой рост инфляции вызван главным образом безоглядной политикой монетарного стимулирования, приобретает прочную основу. Следовательно, всё может стать очень плохо. Как мы и предполагали раньше, это именно 1970-е годы возвращаются.

Между тем, самое очевидное последствие этого — полноценный #кризис: если ФРС скоро начнёт повышение ставок, и решительно пойдёт по этому пути с какой-то ястребной формулировкой, всё сразу кувыркнётся. Я имею в виду #рынки и цены в целом. Наряду с занятостью, точно.

Классический цугцванг: каждое движение отсюда рискованно и, возможно, очень дорого обойдётся, но оставаться на месте и смотреть не лучше. Всё стало двигаться намного быстрее. И страшнее. На мой взгляд, центральные банки не должны терять время сейчас, а начинать говорить о будущем постепенном походе как можно скорее.

PS. Про 1970-е. Помимо всего прочего, начало 1970-х довели Бреттон-Вудс до логического конца. Вся глобальная финансовая парадигма исчезла, чтобы уступить место нынешнему фиатному и кредитному миру. Кредитный обвал 2008 года не убил его. Последующие >10 лет ранее невиданных стимулов сохранили ситуацию мумифицированной. Но в мумиях нет реальной жизни. Возможно, настало время наконец-то сделать всё правильно и начать что-то менять. Но ещё одна плохая новость в том, что мандата на это до сих пор нет.»

Сейчас, как и в 1970-е, мировая экономика снова страдает от скачков цен на энергоносители и продукты питания. За последний год глобальные #цены на продовольствие выросли примерно на треть. Газ и уголь достигли рекордных ценовых уровней в Азии и Европе. Запасы обоих видов топлива крайне низки в таких крупных экономиках, как Китай и Индия, при этом проблемы, связанные с отключением электроэнергии, с которыми уже столкнулся #Китай, могут распространиться и на другие страны. А рост цен на энергоносители окажет ещё большее стимулирующее воздействие на инфляцию и ухудшит экономическую конъюнктуру во всём мире. Не случайно, об опасности повторения событий 50-летней давности дружно предупреждают такие влиятельные экономисты, как Ларри Саммерс и Кеннет Рогофф из Гарвардского университета и Мохаммед Эль-Эриан из Кембриджского университета, который ранее возглавлял инвестиционный фонд PIMCO.

Иными словами, мир стремительно приближается к долгим годам высокой инфляции и экономического застоя. Тот период мало кто помнит, поскольку многие нынешние читатели в 1970-е только-только делали первые шаги в кроватке, либо были советскими школьниками в лучшем случае. Меж тем на Западе в это время бушевал острый социальный и экономический кризис, растянувшийся более чем на десятилетие. Цены росли: в #США, Великобритании, Италии, Франции #инфляция измерялись двузначными числами. Безработица росла. Экономика стояла. Протесты сотрясали развитый мир. Судьба многих западных правительств буквально висела на волоске. И, по большому счёту, лишь крах социалистического лагеря позволил Западу выйти из кризиса за счёт подпитки ресурсами бывших соцстран.

В каком-то смысле, в конце 1980-х повторилась #история на излёте Первой мировой, когда ослабленная и стоявшая на грани полного поражения Германия сумела выторговать себе отсрочку от катастрофы, устроив огромный #кризис у соперника – Российской Империи. И сейчас Запад, имеющий колоссальный опыт борьбы за живучесть, может попытаться организовать нечто катастрофическое в других странах.

Кто станет его первой жертвой?

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