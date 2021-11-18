 

Эндокринолог рассказала о последствиях полного отказа от сахара

18.11.2021, 21:12, Разное
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Полный отказ от употребления сахара может положительно сказаться на здоровье и самочувствии человека. Так считает эндокринолог Татьяна Бочарова.

Бочарова уверена, что многие люди не могут перестать есть сладкое лишь в силу привычек. По словам специалиста, необходимую для организма глюкозу можно получать из других продуктов – круп, натуральных овощей и фруктов. Врач отметила, что уже через несколько недель после отказа от сахара у человека улучшится работа пищеварительной системы, а спустя неделю улучшатся сон и состояние кожи, сообщает телеканал “360”.



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