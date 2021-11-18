Аккаунт Дениса Майданова из-за неблагозвучной фамилии заблокировали в «Одноклассниках»

Учётную запись заслуженного артиста России, депутата Госдумы Дениса Майданова заблокировали на неопределенный срок в социальной сети “Одноклассники”. Об этом музыкант сообщил в своем блоге.

Как считает сам артист, алгоритмы сайта постоянно удаляли его посты, посвященные концертам в Хабаровском и Краснодарском краях, а также репосты поклонников его творчества, где упоминалась его фамилия, а к некоторым его поклонникам, оставившим “классы”, приходили с обыском сотрудники из областных отделов по противодействию экстремизму.

“Я не понимаю, что происходит. Возможно, это сбой искусственного интеллекта, но в таком случае администрация должна устранить ошибку вручную. Тем более, если речь идёт о депутата Государственной думы, заслуженном артисте, авторе гимна Черноморского флота России. В любом случае организаторам этой кампании не сойдет это с рук”, – заверил Майданов.

Артист распорядился создать временную комиссию по расследованию блокировки заслуженных артистов в социальной сети “Одноклассники”. Представитель владельца бренда – компании Mail.Ru Group Limited, вынужден явиться на её заседание и пояснить причину таких действий. Также Майданов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить компанию на предмет иностранного финансирования.

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