Мнение: Колись, браток!

Мне нравится эта коммерческая жилка у БигФармы – им всякое лыко в строку! Решили под шумок ковидистерии заодно и свои “вакцины от гриппа” продвинуть. Вылезла Анна Попова, потребовала, чтобы все прививались заодно и от гриппа. Доят при этом, понятно, пока что бюджет – сами-то прививки бесплатные. Снова будут, стало быть, “колоть у метро”.

Я не вколол в себя ни одной вакцины от гриппа, не собираюсь, естественно, и впредь. Более того – не раз читал, что организму НАДО периодически, хотя бы раз в год, поболеть “простудой” – чтоб с температурой, с насморком, с больным горлом. Это такая встряска для всех систем, без нее они “ржавеют”.

Но “вакцинирование от гриппа”, как мы теперь понимаем, было генеральной репетицией нынешнего безумия, захватившего весь мир: нечто столь же бесполезное и тоже навязываемое на каждом углу и из каждого утюга, но тогда еще добровольное. Видимо, проверялось – удастся ли проколоть человеческое стадо “по-мягкому”. Оказалось, что нет – стадо дается, но не слишком.

Тогда и перешли к тяжелой артиллерии.