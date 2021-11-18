 

Мнение: Здоровье – это болезнь

18.11.2021, 21:04, Разное
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Роспотребнадзор сообщил, что уровень антител в крови не является критерием для выдачи человеку документа, подтверждающего право на получение QR-кода. Только подтвержденное заболевание или вакцинация могут быть основанием для выдачи сертификата.

Здоровый человек для Роспотребнадзора теперь априори подозрителен и является бессимптомным носителем. А потому представляет угрозу.

Здоровье – это болезнь. Которую нужно лечить уколами.

Источник: Эль Мюрид



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