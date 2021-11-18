 

Мнение: В Узбекистане начали штрафовать антиваксеров

18.11.2021, 21:02, Разное
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В регионах Узбекистана начали выявлять и наказывать невакцинированных граждан

В службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья рассказали о выявлении граждан, проигнорировавших вакцинацию против COVID-19.
По информации Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, во время проведения в Ташкентской области 1863 мероприятий было установлено что 6526 граждан не получили вакцину против коронавирусной инфекции. Выяснилось, что 5035 граждан работают в бюджетных организациях, а 1402 невакцинированных вовлечены в предпринимательскую деятельность.
«В отношении нарушителей приняты соответствующие меры за несоблюдение требований, установленных законодательством», – говорится в сообщении.
Сообщается, что в Ташкентской области также к ответственности привлекли 3608 граждан, проигнорировавших вакцинацию против COVID-19. В частности, 3229 сотрудников временно отстранены от трудовой деятельности, 374 человека оштрафованы в соответствующем порядке, деятельность пяти объектов предпринимательства приостановлена.

https://uznews.uz/ru/article/35974/ – цинк

У нас пока до этого не дошло, но все впереди, тем более, что история с коронавирусом официально продлена до 2024-го года.

PS. В Севастополе в рамках очередной кампании оштрафовали около 30 человек не носивших маски в общественном транспорте. Дисциплина ношения снова выросла. Но как представляется, ненадолго, стоит только властям расслабится, как их тут же снова перестанут массово носить.

Источник: Colonel Cassad



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