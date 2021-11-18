 

Мнение: Буревестник напряженности?

18.11.2021, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД, оказывается, заявил, что мы кого-то на Западе предупредили, и из-за этого в нескольких странах возникло «известное напряжение». И добавил: «нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше».

Не пойму, что на самом деле имел в виду президент моей страны? Ситуацию на границе Польши и Беларуси? Донбасс? Нагорный Карабах? Кого и чем Россия еще напрягла?

Или Путин выступил как горьковский буревестник?

Как там писал Максим Горький?

– Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
– Пусть сильнее грянет буря!..

Или  буря еще только грянет?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Зюганов рассказал о своем отношении к Белоруссии и Украине: признать Луганск и поддержать Донецк

15.05 / Виктория Кохана украсила собой новый клип известного режиссера Сергея Ткаченко

12.02 / Мнение: Интеграция с Россией станет для Белоруссии стабилизирующим фактором

16.12 / Монолог Таси Шеремет, 18 лет, больна муковисцидозом

07.01 / Ученые: На существование жизни на экзопланетах может указывать метан

06.11 / Ученые назвали виды рака, которые развиваются на фоне употребления алкоголя

30.12 / Мнение: Голод

02.10 / Прыжок во времени

07.11 / Мнение: Ядерный джихад против “Шарли”

19.03 / Ученые обнаружили способность ультразвука «раскалывать» оболочку SARS-Cov-2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика