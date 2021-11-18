Мнение: Буревестник напряженности?
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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД, оказывается, заявил, что мы кого-то на Западе предупредили, и из-за этого в нескольких странах возникло «известное напряжение». И добавил: «нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше».
Не пойму, что на самом деле имел в виду президент моей страны? Ситуацию на границе Польши и Беларуси? Донбасс? Нагорный Карабах? Кого и чем Россия еще напрягла?
Или Путин выступил как горьковский буревестник?
Как там писал Максим Горький?
– Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
– Пусть сильнее грянет буря!..
Или буря еще только грянет?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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