Мнение: Буревестник напряженности?

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД, оказывается, заявил, что мы кого-то на Западе предупредили, и из-за этого в нескольких странах возникло «известное напряжение». И добавил: «нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше».

Не пойму, что на самом деле имел в виду президент моей страны? Ситуацию на границе Польши и Беларуси? Донбасс? Нагорный Карабах? Кого и чем Россия еще напрягла?

Или Путин выступил как горьковский буревестник?

Как там писал Максим Горький?

– Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

– Пусть сильнее грянет буря!..

Или буря еще только грянет?

Фотографии отсюда

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