 

Samsung намерен перенести заводы в другие страны из-за высокой стоимости труда

18.11.2021, 20:58, Новости дня
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Известно ли вам, что корейские заводы Samsung давно уже работают преимущественно на территории Вьетнама. Когда-то разместить их в этой бедной стране решили только потому, что вьетнамскому рабочему надо платить меньше, чем корейскому (разумеется – не северокорейскому).

Но время идет, и вот теперь оказалось, что и вьетнамский персонал слишком дорог для «Самсунга». Для того чтобы сократить расходы, менеджеры приняли решение поискать более бедные территории, где расходы, связанные с перевозом и запуском оборудования быстро окупятся.

В качестве потенциальных локаций рассматриваются наиболее бедные штаты Индии, а также некоторые провинции Индонезии. А во Вьетнаме, по прогнозам экспертов, заработная плата продолжит расти в ближайшее время.



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