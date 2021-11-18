Представлены две новые гарнитуры для консолей PlayStation 5

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18.11.2021, 20:58, Новости дня
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Как стало известно, компания Razer создала для популярной игровой консоли PlayStation 5, выпущенной под японским брендом «Сони», две новые версии гарнитур – Kaira и Kaira Pro. В обоих случаях подключение происходит по беспроводной связи.

Из названия видно, что Kaira Pro является более продвинутой гарнитурой. Здесь установлены излучатели с диаметром по 50 мм TriForce Titanium. Разработчик обещает аудиозвучание на высоком уровне. Также в комплекте предусмотрен съемный микрофон.

В модели Kaira использованы динамики TriForce диаметром также в 500 мм. Производитель отмечает связь Bluetooth с частотой сигнала 2,4 ГГц. Стоимость данной гарнитуры установлена на уровне сотни американских долларов, тогда как версия Pro вдвое дороже.



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