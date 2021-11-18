Мнение: Бестолковые беспилотники, чёрный перекрёсток и репутация Теслы

1. Народ периодически ехидно спрашивает, где же эти ваши хвалёные электромобили. А прогресс тем временем идёт, автопилоты становятся умнее. Вспылывают, разумеется, и ошибки алгоритмов, без них никак. Вот, к примеру, Сан-Франциско, небольшая тупиковая улочка. Каждые несколько минут там паркуются беспилотные автомобили Вэймо, сестринской компании Гугла. Иногда даже кучкуются в пробки, как запутавшиеся муравьи:

https://sanfrancisco.cbslocal.com/2021/10/14/dead-end-sf-street-plagued-with-confused-waymo-cars-trying-to-turn-around-every-5-minutes/

Тихий район в Сан-Франциско бурлит разговорами о внезапном усилении дорожного движения. Соседи говорят, что их тупиковая улица в районе Ричмонда внезапно переполнилась автомобилями Вэймо.

“Я заметила это, пока спала”, — говорит Дженнифер Кинг. “Я проснулась от странного гула, и мне показалось, что за окном моей спальни был космический корабль”.

Гости, о которых говорит Дженнифер Кинг, появляются не только ночью. Они прибывают весь день, доезжая прямо до конца 15-й авеню, где им больше ничего не остается, как сделать разворот в несколько приёмов и уехать тем же путем, каким пришли. Вскоре после того, как одна машина уедет, появится другая, которая сделает такой же разворот и уедет, прежде чем появится другая машина и сделает то же самое. И хотя бывают паузы, движение никогда не прекращается.

“Бывают дни, когда их может быть до 50″, — говорит Кинг о графике машин Вэймо. “Это происходит буквально каждые пять минут. И мы все работаем из дома, так что это то, что мы слышим”.

В этот вторник в нескольких местах они появлялись друг за другом. Машины, начиненные техникой, останавливаются в очереди, как будто они полностью сбиты с толку тупиком. В то время как некоторые соседи говорят, что это становится неприятным, все находят это странным.

2. Читатели указали на забавное видео про суровые будни автомобилистов в Африке — «Типичный перекрёсток в Аддис-Абебе» (столица Эфиопии):

https://olegmakarenko.ru/2281137.html?thread=830651313#t830651313

https://www.youtube.com/watch?v=fNcvtwiuAaU

Можно было бы написать что-то в духе: «вот, смотрите, поэтому-то Африка такая отсталая!»… Но давайте лучше будем верить в африканцев. В конце концов, до Путина подобные картины можно было увидеть и на перекрёстках наших городов.

3. Илон Маск ведёт себя, скажу мягко, подозрительно. Неудивительно, что он последнее время распродаёт свои акции компании Тесла:

https://mag.auto.ru/article/tesla-vyplatila-kitaycu-million-yuaney-i-podala-na-nego-v-sud-uzhe-na-5-millionov/

Китайский владелец Tesla Model S по имени Хан Чао опубликовал в местной соцсети Weibo копии документов, из которых следует, что фирма подала на него в суд. Как пишет South China Morning Post, сумма иска составляет 5,05 миллиона юаней или 56,2 миллиона рублей. Ранее этот же Хан Чао выиграл у Tesla суд на миллион юаней, обвинив компанию в мошенничестве при продаже подержанных электрокаров.

Ещё в 2019 году Хан Чао купил у Tesla электромобиль Model S с пробегом: машина продавалась как не участвовавшая в ДТП и не имеющая серьёзных повреждений. Через три месяца эксплуатации электрокар неожиданно выключился во время движения и перестал подавать признаки жизни. Хан Чао предложил компании заменить ему машину, однако Tesla согласилась поменять только дефектные детали. Владелец Model S отправил электрокар на экспертизу, где выяснилось, что задние кузовные панели машины имеют следы серьёзного ремонта.

Сделав вывод о том, что ему под видом исправного продали электрокар, побывавший в аварии, Хан Чао отправился в суд. Tesla уверяла, что авария была незначительной и поэтому не упоминалась в описании, и, соответственно, никакого мошенничества не было. Однако суд встал на сторону владельца электромобиля и обязал Tesla вернуть ему стоимость Model S, а также компенсировать прочие расходы — всего на сумму в миллион юаней.

Через 10 дней после выплаты китайское подразделение Tesla уже само подало иск, обвинив Чао в нанесении ущерба репутации компании. Как оказалось, Хан Чао в сообщениях в соцсетях неоднократно называл Tesla «мошенниками», «мусором» и «шарлатанами», что, по мнению производителя, формировало у общественности отрицательное мнение о марке. Tesla требует как материальной компенсации, так и публичных извинений.

Сама Tesla на запрос издания ничего не ответила, а Хан Чао отреагировал саркастическим комментарием: «Вы хотите сказать, что даже если я являюсь жертвой, я не могу сказать о вас плохого слова и должен заплатить 5 миллионов?» Перспективы иска производителя пока неясны.