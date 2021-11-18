Ученые обнаружили факт синхронизации сердечных ритмов у пожилых супружеских пар

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности взаимодействия супругов преклонного возраста на физиологическом уровне. Выяснилось, что в пожилых парах имеется тенденция к увеличению синхронизации сердечных ритмов по мере продолжения супружеских отношений.

В исследовании ученых представляющих Университет Иллинойса (США), приняли участие десять гетеросекусуальных супружеских пар. Возрастной диапазон последних составил от 64 до 88 лет, а продолжительность совместной супружеской жизни колебалась от 14 до 65 лет. Эксперимент продолжался две недели, и в ходе него специалисты отслеживали показатель частоты сердечных сокращений супругов и уровень их взаимной близости друг к другу во время пребывания дома. В работе исследователи применяли современное исследовательское оборудование: специальные браслеты для измерения частоты сердечных сокращений и устройства для определения близости. По окончанию научной работы эксперты произвели сопоставление показаний приборов, и результаты показали, что в синхронизации сердечных ритмов наблюдается корреляция “ведущий – отстающий”, демонстрирующая некую инициативу одного из супругов. По словам исследователей, ведущим мог оказаться пульс как мужа, так и жены.

Впрочем, как признали сами ученые, количество участников эксперимента было слишком небольшим для сравнения показателей между парами. Кроме того, даже внутри пар четкие и однозначные закономерности выявлены не были. Тем не менее, они считают итоги исследования важным вкладом в изучение отношений, традиционно опирающееся на выводы, сделанные на уровне пар. “Если мы действительно хотим понять уникальные паттерны взаимодействия, которые происходят в парах, нам нужно обратить внимание на микропроцессы; небольшие паттерны взаимодействия, которые накапливаются в течение дня. Они расскажут нам о характере взаимодействия пар от момента к моменту”, – резюмировал ведущий автор исследования Брайан Оголски. Материалы научной работы были опубликованы в Journal of Social and Personal Relationships.

Источник: 13news.ru