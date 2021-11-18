Радуцкий: Антитабачное законодательство в Украине не обновлялось более девяти лет. Каждый день отсрочки принятия нового закона стоит Украине сотни жизней

Сегодня по всему миру отмечают Международный день отказа от курения.

В Украине ежегодно от болезней, связанных с курением, умирает 85 тыс. человек. В последние годы показатель курения у нас держится на уровне 22–23%, курят примерно 7,2 млн украинцев. Это меньше, чем 10 лет назад. Но больше, чем в европейских странах.

Одна из глобальных задач команды президента Владимира Зеленского – максимальное распространение в стране здорового образа жизни. Ближайшая наша цель – снижение распространенности курения в Украине до уровня 15% в 2025 году.

К сожалению, положительной тенденции постепенного снижения количества курильщиков мешает активизация курения среди подростков и молодежи. По данным Киевского международного института социологии, с 2019 года фиксируется рост числа курильщиков в возрасте от 18 до 30 лет. Как говорит глобальный опрос молодежи по поводу табака (GYTS), около 15% всех подростков в возрасте 13–15 лет используют табачные изделия.

Причина ясна – производители создают моду на новые якобы более безопасные и привлекательные “табачные” технологии и продукты, и именно молодые украинцы являются мишенью маркетологов табачных гигантов.

Ежегодно акциз на табачные изделия растет на 20% (в целом в Украине за последние 10 лет стоимость одной пачки сигарет выросла в 10 раз), в то же время мы понимаем, что только поднятием цен проблему распространения курения среди молодежи не решить.

Антитабачное законодательство в нашей стране не обновлялось более девяти лет и не учитывает появления новых “табачных” продуктов, не подпадающих под запрет. В связи с этим наш комитет разработал комплексный антитабачный законопроект №4358.

Среди основных новшеств можно выделить следующие:

курение с использованием устройств для нагрева запрещается во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет;

запрещается реклама (наружная, в интернете и тому подобное) курительных устройств;

появляется медицинское предупреждение на упаковке курительных устройств, а на сигаретах медицинское предупреждение увеличится до 65% от площади упаковки;

запрещается продажа сигарет со вкусами и ароматом (например, фрукты, ягоды или сладости).

1 июня 2021 года законопроект №4358 был поддержан конституционным большинством в первом чтении.

Законопроект разработан на основе доказанных международных практик уменьшения употребления табака, предусмотренных рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе с табаком и директивой 2014/40, которая действует в ЕС и является частью Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Каждый день отсрочки принятия антитабачного законопроекта №4358 стоит Украине сотни жизней. Призываю парламентариев безотлагательно рассмотреть и принять этот законопроект.

Источник: Михаил Радуцкий / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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