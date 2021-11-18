 

“Этот процесс постоянен”. Министр аграрной политики Украины Лещенко рассказал, что получал угрозы

18.11.2021, 20:30, Новости дня
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Сегодня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что украинские правоохранители предотвратили убийство Лещенко. Заказчиков – гражданку Украины и гражданина США (его считают основным заказчиком) – задержали 17 ноября. Лещенко, по словам Монастырского, узнал только после их задержания, что на него готовилось покушение. Полиция занималась расследованием этого дела несколько месяцев.  

“Я несколько часов назад вернулся из командировки из Саудовской Аравии, и министр внутренних дел сообщил мне, что есть оперативная информация, по которой нужно заслушать материалы. Хочу сказать, что с 2020 года, с момента, когда я приступил к выполнению обязанностей госслужащего, а именно – главы Госгеокадастра, я нахожусь, согласно указу президента, под охраной. Управление госохраны обеспечивает мою безопасность. И… относительно меня было очень много разных угроз и непосредственно в отношении меня, и в отношении членов моей семьи, в отношении моих детей… Этот процесс постоянен”, – заявил Лещенко. 

В полиции не связывают покушение на Лещенко с его нынешней работой. Гражданин США сотрудничал с ним в 2018 году, говорит Монастырский. 

По словам Лещенко, он шокирован происходящим. По словам министра, ситуация, касающаяся 2018 года, “носит исключительно гражданско-правовой характер”. Гражданин США, говорит Лещенко, совершил мошеннические действия в отношении него и других аграриев. 

“По шантажу, по искам все суды выиграны. На манипуляции, шантажи, медийные атаки я никоим образом на них не реагировал, поскольку есть правовая плоскость для решения этих вопросов. Корпоративный конфликт 2018 года я публично [комментировал], дал интервью еще в январе 2021 года изданию Kyiv Post. […] Безусловно, для меня эта ситуация шокирующая, но я хочу сказать следующее. Если кто-то считает, что любые угрозы, покушения, шантаж или физическое устранение министра аграрной политики позволят избежать юридической ответственности, то я хочу заверить, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе. Все материалы, все данные об украинской земле, все резервные копии Госземельного кадастра – все это находится у правоохранительных органов. И устраняя, запугивая, вы ничего не достигнете”, – добавил Лещенко.

Контекст:

Лещенко был назначен министром аграрной политики в декабре 2020 года. До этого в 2019–2020 годах он был главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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