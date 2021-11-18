 

Ведущая “Орла и решки” Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте

18.11.2021, 20:30, Новости дня
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“Правда, что сейчас в среднем гонорар у ведущего “Орла и решки” за одну программу от $1 тыс. (порядка 26,4 тыс. грн)?” – спросил у певицы ведущий Слава Демин.

“У каждого по-разному. Смотря, какие условия ты ставишь. О контракте можно говорить – сколько тебе нужно”, – заявила артистка.

“Ну у тебя от $1 тыс. до двух?” – уточнил Демин.

“Может, даже и больше, – не стала конкретизировать Michelle Andrade. – Все, что касается бюджета, я не люблю разглашать. Все-таки это ваши личные договоренности”.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

В 10-м сезоне шоу “Орел и решка” певица вместе с коллегой Позитивом (Алексеем Завгородним) была приглашенной ведущей первого эпизода проекта, съемки которого проходили на ее родине в Боливии.

В мае 2021 года стало известно, что артистка будет вести вес выпуски в новом сезоне. Ее соведущим стал украинский блогер Кирилл Макашов

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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