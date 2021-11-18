Премьер Польши считает, что ФРГ нужно отказаться от запуска “Северного потока – 2”

“Да, конечно, нужно остановить “Северный поток – 2”, – сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о том, что он скажет вероятному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время их возможного разговора в будущем.

По мнению Моравецкого, деньги, которые Россия будет получать в результате функционирования трубопровода, будут направлены на вооружения.

“Давайте работать вместе во имя мира и не давать [президенту России] Владимиру Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжать наращивать вооружения”, – призвал премьер Польши.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2”, который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в “Газпроме” заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

“Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский “Газпром”, 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода “Северный поток – 2” в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также “Нафтогаз України” и “Оператор ГТС Украины”.

“Немецкая волна” отмечала, что предварительное решение по “Северному потоку – 2” должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию “Северного потока – 2”. В ОГТСУ допустили, что “Газпром” попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать “Северный поток – 2” как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

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