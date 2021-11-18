 

Ромка «В одном костюме» – Личное мнение

18.11.2021, 20:28, Разное
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Макеева продолжает позориться, таская за собой повсюду гастарбайтера Ромку «Дерзкий цитрус», которого я предлагаю переименовать в Ромку «В одном костюме».


Фото: Соцсети

На разных мероприятиях наш мелковатый прораб на каблуках появляется в одном и том же костюме.

Да что там в одном костюме! В одной и той же рубашке везде таскается!


Фото: Соцсети

Шейку тянет, хлипкие плечики расправил, пытается держаться огурцом. Получается очень комично. да и взгляд, — мягко говоря, странный: словно запор у него.

Нет, Макеева, конечно, — не звезда категории «А». Тётка она пожившая, тургор кожи и начинка башки оставляют желать лучшего. Но — ёлы-палы! — Мальков?!

Дерзкий цитрус в одном костюме? Серьёзно?!

Наверняка сама ему этот костюм купила. И костюм, и туфли, и рубашку, и туалетную бумагу, которой Мальков вытирает свой вертлявый зад, опорожнив кишечник в Настькин унитаз.

Девки, я понимаю, что в нашем обществе быть без мужика до сих пор считается чем-то постыдным. Если в тебя не тыкают членом, то товарки на работе считают тебя недоженщиной. Да и мужики глядят с презрением: уже не девочка, а мужика так и нету. Что-то с ней не так!

Вот и соглашаются наши заторканные женщины, которых шеймят за одиночество, на жизнь с абьюзерами, альфонсами, плохими любовниками, хамами и просто дураками. Лишь бы не быть в глазах общества той, у которой нет мужика.

А я вам так скажу: «Лучше — одной, чем покупать Малькову костюм». Гораздо лучше, спокойнее и приятнее.

Согласны?

Чувствовали на себе давление со стороны общества в периоды, когда у вас не было мужчины? В чём оно проявлялось? Вступали в отношения с мужчиной, понимая, что он вам — не пара? Тянули до своего уровня? Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро



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