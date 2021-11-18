В Кремле обсудили проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ

На семинаре-совещании правительства и комиссии Госсовета по направлению обсуждался проект стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, куда вошли замечания и предложения регионов.

По словам первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, замечания и предложения регионов, высказанные на первом таком семинаре-совещании в июне 2021 года, были учтены при разработке стратегии.

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился опытом управления градостроительным комплексом столицы, а губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, рассказавший об опыте развития агломерации своего региона.

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин в своем докладе отметил, что стратегия будет способствовать сбалансированному и комплексному подходу к планированию застройки городских территорий; ежегодному улучшению общественного пространства для удобства и комфорта жителей; обновлению застроенных и созданию новых территорий; сокращению уровня межрегиональной и городской дифференциации; ликвидации инфраструктурных ограничений. Кроме того, она даст мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие регионов России, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Благодаря семинарам-совещаниям, а также постоянному рабочему взаимодействию, налаженному профильной комиссией Госсовета с Минстроем России, региональные команды, работающие в сфере строительства и ЖКХ, становятся одними из наиболее профессиональных отраслевых команд.

Выработанные в ходе семинара-совещания предложения будут учтены в стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, а также в плане действий по её реализации.

Напомним, что стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года – это программный документ, который ставит целью рост доли отрасли в ВВП к этому сроку с 5,1% до 5,8%. Годовой объем ввода жилья при этом должен увеличиться с нынешних 86 млн до 120 млн кв. м.