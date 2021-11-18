 

За сутки в России выявили 37 374 новых пациентов с ковидом

18.11.2021, 20:18, Разное
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Спустя сутки после опубликования прошлой статистики оперативный штаб обнародовал новую. В стране было зафиксировано 37 374 новых случаев коронавируса. При этом число выздоровевших меньше на тысячу пациентов – 36 414. Летальных исходов, попавших в официальную статистику, оказалось 1 251, пишет RT.

Больше всего заражений регистрируется все так же в Москве – 4062 человек. На второй строчке привычно расположился Санкт-Петербург, в котором зафиксировали 2645 заражений за 24 часа. Третью строчку, потеснив Московскую область, продолжает занимать Самарская область, в которой заболели 1781 человек, сообщает телеканал “360”.

Таким образом, общее число всех зарегистрированных случаев заражения ковидом в России за все время наблюдений достигло отметки в 9 219 912, передает “Общественная служба новостей”. Количество выздоровевших пациентов приближается к восьми миллионам и составляет 7 919 250. Также в официальную статистику попали данные о 260 335 погибших.

Каждому человеку под силу обезопасить себя от попадания в статистику новых случаев коронавируса. Для этого достаточно пойти на вакцинацию. Это значительно снизит опасность заразиться ковидом, а также поможет избежать тяжелых проявлений болезни в том случае, если заражение все же произошло.



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