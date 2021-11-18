В Чертанове построят трамвайное депо

Трамвай – один из любимых видов транспорта у жителей Москвы. Он почти такой же быстрый, как метро. Современные составы вместительны и комфортны. В столице продолжают появляться новые трамвайные маршруты. Их запускают для улучшения транспортного обслуживания в районах.

Планируется развитие трамвайной сети на юге города. Власти Москвы приняли решение о строительстве трамвайного депо в районе Чертаново. Предприятие появится на Дорожной улице.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в состав депо войдут служебно-бытовой корпус, мойки с производственными помещениями, производственный корпус и открытая стоянка для трамвайных вагонов.

Необходимость строительства депо на юге столицы ранее объяснял заместитель директора Института генплана Москвы Игорь Бахирев. Он отмечал, что действующие предприятия – имени Апакова и Октябрьское – практически исчерпали резерв и находятся далеко от ЮАО.

“Сейчас мы видим значительные перепробеги и так называемые “нулевые маршруты”, когда пустой трамвай едет из центра в удаленные районы”, – рассказывал Бихарев.

Новое депо будет обслуживать перспективную трамвайную линию, которая свяжет станцию метро “Пражская” и станцию Покровская второго Московского центрального диаметра. Длина линии составит примерно три километра. На ней будет 15 остановок.

В рамках реализации проекта также реконструируют улицы Дорожную, Чертановскую, Красного Маяка и Подольских Курсантов. Благодаря новой трамвайной линии, улучшится транспортное обслуживание в Чертанове, пассажиры будут тратить меньше времени на поездку.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года 60 низкопольных вагонов заменили старые трамваи. Современный транспорт появился на маршрутах Краснопресненского депо, которое обслуживает север и северо-запад города. На них же выйдут восемь новых трехсекционных трамваев.

В новых вагонах есть все необходимое для комфортной поездки. Они отличаются широкими проходами и большей вместимостью. Благодаря низкому полу пожилые и маломобильные пассажиры могут без проблем заходить в трамвай.