Мнение: Германский мир под угрозой

Кстати, посмотрел я статистику по странам Центральной Европы, так сказать, “германский ареал”: по всем тамошним странам – какой-то взрывной скачок “заражений” (но без соответствующего подскока смертей!): Германия, Австрия, Чехия, Словакия, да и та же Хорватия. ДВУКРАТНЫЙ за считанные дни.

Германский график “числа зараженных” – так это вовсе в чистом виде пресловутая “экспонента” (кто не верит, посмотрите хотя бы на https://yandex.ru/covid19/stat). Впечатляет! Просто цифры (официальные германские, прошу заметить!):

Германия

26 сентября – 5200 в сутки

20 октября – 18800 в сутки

10 ноября – 51000 в сутки

17 ноября — 68000 в сутки.

За полтора месяца – рост “заразности” чуть не в 15 раз!

Экспонента как она есть, хе-хе. Коэффициент привитости у послушных немцев – 68,5%.

Но мы-то тоже уже, слава богу, не дети – уместно задать вопрос: зачем ковидным шахер-махерам все это понадобилось? Смотрим на Францию – там ничего подобного. Задумаемся: две СОСЕДНИЕ страны в рамках одного и того же ЕС, примерно одинаковый уровень развития экономики: у немчуры поганой 68 тыс. заражений в сутки, у лягушатников – 20300. Более чем троекратная разница! При том, что по населению Франция и Германия вполне сравнимы – разница на 23%. А по уровню вакцинации они вообще почти идентичны: Франция – 69,6%, Германия – 68,5%.

Думаю, причина может быть только одна – на нее косвенно указывает как раз Австрия. А именно – кукловодам не понравилось, что в “немецком мире” внедрение “зеленых паспортов”, то есть НОВЫХ форм удостоверения личности, “цифровых поводков”, идет как-то вяло, без огонька. То ли дело Франция – передовик, сажает всех на цепь лучше прочих! Французам и послабления в плане “чудовищной эпидемии” – как сахарная косточка.

Так что увы – “немецкому миру” пришлось организовать “экспоненту”, чтоб быстрее шевелились. Под “вспышку” “невероятного ковида” (которой в помине нет во Франции) сейчас там ударно организуют настоящую ОХОТУ на непривитых, под вопли запуганного населения “Ату их!!”. Чехия-Австрия-Германия-Словакия. Ждем-с.

(в сторону) не, ну вот ведь скоты…