 

Мнение: Гюлен

18.11.2021, 20:10, Разное
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В США умер главный враг Эрдогана Фетхуллах Гюлен. Это не официальная информация, его сторонники уже выпустили ролик с ним, но как минимум один из фрагментов ролика был опознан как «консерва».

Сообщается, что Гюлен был отравлен, погиб и еще один человек из его окружения.

Если это так, то речь может идти о спецоперации. Вопрос – чей именно и с чьей помощи. США вряд ли благосклонно отнесутся, что на их территории кто-то орудует без их ведома.

Повторюсь – пока официально о смерти Гюлена не заявлено.

Источник: Эль Мюрид



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