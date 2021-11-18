Мнение: Гюлен
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В США умер главный враг Эрдогана Фетхуллах Гюлен. Это не официальная информация, его сторонники уже выпустили ролик с ним, но как минимум один из фрагментов ролика был опознан как «консерва».
Сообщается, что Гюлен был отравлен, погиб и еще один человек из его окружения.
Если это так, то речь может идти о спецоперации. Вопрос – чей именно и с чьей помощи. США вряд ли благосклонно отнесутся, что на их территории кто-то орудует без их ведома.
Повторюсь – пока официально о смерти Гюлена не заявлено.
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Источник: Эль Мюрид
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