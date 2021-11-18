 

Мнение: Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон”

18.11.2021, 20:08, Разное
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В Белом море успешно прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон».
Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря.
По данным объективного контроля полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием.
К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

PS. Стоит отметить, что не так давно эксперты НАТО отмечали https://colonelcassad.livejournal.com/7186657.html, что их неожиданно удивила высокая точность российских гиперзвуковых ракет.
Посмотрим, чем отвтят США, у них до конца года еще должно быть одно испытание гиперзвуковых ракет (последнее сорвалось из-за косяков с базовыми системами). Также ожидается, что финансирование программ создания гиперзвукового оружия, а также средств противодействия гиперзвуковым ракетам РФ и Китая будет существенно увеличиваться, в том числе и в оборонном бюджете США на 2022-й год.

Источник: Colonel Cassad



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