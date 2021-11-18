 

Право использовать Google Chrome в операционной системе Windows 7 продлено еще не год

18.11.2021, 20:04, Новости дня
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Очевидно, уже многими забытая, а для некоторых и неизвестная операционная система Windows 7 и на самом деле была настолько хороша, как о ней рассказывают старожилы ИТ-сферы. В противном случае разработчик не опекал бы ее так долго и не откладывал очередные отключения еще раз и еще на один срок.

Случилось же вот что: компания Google решила отложить еще на год отключение популярного браузера Chrome от операционки Windows 7. Надо отметить, что случилось это вовсе не в самый последний момент, когда «вдруг» могло оказаться, что отключать Chrome от данной старой ОС нецелесообразно, поскольку будет потеряно слишком много пользователей.

Ранее планировалось отключение 15 июля 2022 года (кстати, это уже был перенос срока на год в связи с пандемией), теперь – только 15 июля 2023 года.



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