Fujifilm представила новую фотокамеру с мгновенной печатью

Представители японской компании Fujifilm анонсировали скорый выход новой модели видеокамеры Instax Mini Evo, у которой будет обеспечена важная функция мгновенной печати фотографий на бумагу.

При этом порадовала достаточно низкая цена аппарата – всего 199 американских долларов. Несмотря на это, Instax Mini остается флагманским устройством в своем сегменте электронных устройств.

Высокий класс обеспечивает целый ряд функций для предварительного редактирования снимком. Так, фотографию можно быстро скадрировать перед тем, как тут же распечатать. Использование какого-либо другого гаджета при этом не требуется. Кроме того, разработчик предоставил дюжину разных эффектов.