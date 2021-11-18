Мнение: Письмо: “Зарплата хорошая, но не великолепная”

В этой истории разрыв случился из-за ипотеки, хотя автор видит все иначе.

И хотя по сути она права, что не стала рисковать своей квартирой, по факту у нее получился довольно большой косяк.

А это и хвост, и крючок, и репейник, три в одном.

Разбирайте самостоятельно.

fidelio72

Здравствуйте, уважаемая Эволюция и комментаторы.

Меня зовут Ольга, мне 29 лет. Пишу письмо в надежде на разбор, потому что ситуация, в которой я оказалась не даёт мне покоя уже более полугода, я чувствую, что окончательно теряю себя и свои опоры, мною тяготятся мои близкие, и вообще не покидает ощущение медного таза на голове, которое не уменьшается ни после приёма антидепрессантов, ни после волевых попыток заставить себя делать что-то полезное людям. Очевидно, где-то я сильно туплю и прошу у вас помощи и взгляд сверху.

У меня обычный имидж, говорят, что красивое лицо и фигура, но выражение лица, осанка и стиль в одежде не очень. Работаю в научно-производственной области, зарплата хорошая, но не великолепная. Ипотечная квартира в Москве.

Герой письма – А., 38 лет, женат, есть сын 13 лет. Познакомились, когда я жила в Екатеринбурге и работала в другой организации, сразу после окончания университета. Он руководитель соседней организации, доктор наук, очень перспективный учёный. Красивый, спортивный. Учился в Америке. В Екб мы практически не общались. Я тогда была замужем (спонтанный брак по молодости, развелись через год), да и боялась сильно коммуницировать с такими звёздами, как он. Чувствовала себя полной дурой и примитивным созданием, казалось, он смотрит на меня с каким-то лёгким стёбом и высокомерием.

Прошло время, я переехала в Москву и устроилась в другую фирму, в той же области. В феврале прошлого года А. приехал с рабочим визитом к моему шефу (они друзья и раньше работали вместе). Накануне его визита в нашу фирму получаю от него сообщение с приглашением на одно мероприятие буквально через час. Думаю, что, наверное, никто из его знакомых больше не смог пойти, но соглашаюсь, потому что он очень интересный и всегда мне нравился. На мероприятие в итоге опоздала из-за пробок, мы решили просто посидеть в баре. Формат тогда мне казался просто приятельским (с его стороны), я знала, что он женат и его жена очень интересная женщина. В баре внезапно он говорит, что в семье всё плохо, и вообще он собирается уехать (один) по академическому вопросу в Европу, тогда я не расслышала, на какой срок, и решила, что навсегда. Показалось странным, что он обсуждает со мной свои личные вопросы, учитывая шапочность нашего знакомства, но всё-таки то, что это подкат, верилось с трудом, поэтому скинула всё на индивидуальные странности в общении и непринуждённую атмосферу бара. Рассказала ему тоже про свои дела, в том числе упомянула про ипотеку. В ответ получила “не знал, что ты такая закредитованная”. Разошлись. На следующий день пригласил позавтракать вместе, потом ещё и ещё. Помог переехать на съёмную квартиру (на период ремонта в новой). У меня был отпуск, планов особых не было. Он мне нравился всегда, ещё с Екб, поэтому с удовольствием принимала его предложения. Встретились втроём с его другом. Потом поехали в гости к нашему шефу. По дороге от шефа, в такси, якобы из-за кочки на дороге, взяла его за руку. После этого поцеловались. Звал меня к себе, я отказывалась. Говорил, что жизнь слишком коротка, чтобы терять такие моменты, и что если он уедет, то это надолго. Я ответила, что он в любом случае уедет и это в любом случае надолго. В итоге он поменял билеты, чтобы провести ещё со мной пару дней, тогда я уже не стала сопротивляться, и эти два дня мы провели неразлучно. Когда он уезжал, думала, что на этом конец, вот такой вот командировочный роман, нужно жить дальше, хотя уже тогда очень сильно в него влюбилась.

Но после этого общение не прекратилось, ежегодные звонки и долгие разговоры, оплатил мне билет, чтобы я съездила в Екб и к родителям (пыталась вернуть деньги, перевёл обратно). В Екб несколько дней (3 или 4) были неразлучны, съездили в соседний городок. Потом он уезжал в другой город в командировку. Его отъезд в другую страну планировался через месяц. Выяснилось, что пока что предварительно он едет только на год. Он бредит идеей о переезде, точнее его очень привлекает кочевой образ жизни и он не принимает некоторые вещи в России. Я говорила ему, что в целом не против переехать, но мне нужно закрыть проект на работе и кредит на ремонт.

Вернувшись в Москву я немного протрезвела, и поняла, что мне придётся ждать его год в статусе любовницы без ясных перспектив. Сказала ему, что мне тяжело в таком формате, и что давай продолжим, когда ты вернёшься. Он спросил, что меня напрягает: то, что он уезжает или что он женат? Ответила, что всё вместе. Знаю, что щипцы ужасные, но, как иначе вырулить, не знала. Начал что-то мне писать, как-то объясняться, я заблокировала. Через день он звонит и говорит, что обо всём сказал жене. Что она не будет препятствовать никак его общению с сыном (он его безумно любит). Я видела, как сильно его качало тогда, жена его очень мягкая и мудрая женщина. Сказала ему, что поражена его поступком и горжусь тем, что он поступил честно. Что люблю его и хочу быть с ним, но всё-таки пусть он подумает хорошо, кого он выбирает. Приму любое его решение. Он сказал, что думать нечего, и он выбирает меня. Что жену любит как друга, они вместе с 22 лет, что ему просто нужно время прийти в себя.

В марте перед отъездом в другую страну он заехал ко мне в Москву, всего на пару дней. Сказал, что раньше не мог приехать, потому что с женой тоже надо было побыть хотя бы день, а до этого она была в командировке. Кошки, конечно, скреблись, но старалась быть максимально понимающей. Проводила его.

Следующие два месяца мы постоянно были на связи, бесконечные звонки и переписки. Звал к себе на краткосрочную программу, но я пока не могла по финансовым и рабочим вопросам никуда ехать. Собирались вместе в отпуск. Вопрос дальнейшей нашей судьбы висел в воздухе. Говорил, что приедет через год и разведется. И что ему нужно полное моё доверие и готовность делать то, что он скажет (по вопросам переезда). Я продолжала упоминать о том, что перед миграцией мне нужно закрыть жизненно важные вопросы здесь (кредит и проект на работе). Он как бы пропускал мимо ушей. Я поставила себе срок 3 года на это всё.

Был крупный конфликт по поводу того, что он планировал пожить ещё какое-то время в Екб по возвращении (дома с женой и сыном). Сказал, что так проще для ребёнка. Тут у меня сдали нервы и я сказала, что если у тебя есть дом и семья, зачем тогда я? Сказала, что сын это святое и ни в коем случае я не буду против общения с ним, но что значит – пожить с женой? Он ответил, что это его дом и там его вещи. Вспылила я тогда очень сильно, знаю, что ужас. Он уступил, сказал, что не думал, что это так важно для меня, и сделает как-нибудь иначе. Говорил, что я непредсказуемая и ему со мной тяжело, и что он никогда не имел дело с такими эмоциональными девушками, что жена совсем другая.

Однажды ему предложили остаться ещё на год в той стране. Он сказал мне, что не будет принимать приглашение, что хочет ко мне и скорее начать процесс переезда (мигрировать он хочет в другую страну, не в ту, в которой сейчас). Я подумала обо всём, поняла, что переезжать он хочет сразу же и игнорирует моё условие про три года (по его возвращении осталось бы 2). Сказала ему, что может быть, лучше всё-таки остаться ещё на год в Европе, потому что переехать сразу я не смогу, а ждать меня тут в России для него означает профессиональную деградацию. Тут он, наконец, понял, что я серьезно. Сказал, что ситуация тупиковая. Я согласилась. Начал убеждать меня, что все мои доводы не работают, что на работе я ничего никому не должна, а кредитный вопрос как-нибудь решим. Я ответила, что если перееду бросив всё здесь, то сожгу все мосты, и если у нас с ним не сложится, я вернусь на пепелище. А он прав, что у меня бурный характер. Возможно, в результате всего этого потеряю квартиру. Через некоторое время он перезвонил, сказал, что пусть будет по-моему, что без меня ему всё равно хуже, чем со мной. Только просил хорошо подумать, сказал “не хочу быть злодеем ещё и для тебя”. Я видела, какими ужасными щипчищами всё вытащила, знала, что он вряд ли всё-таки уступит и примет моё условие, что скорее всего через год или полтора он просто развернётся и уедет, или вернётся к жене, или найдёт новую любовницу (у него их до меня было уже несколько, но, по его словам, только со мной он захотел большего). Я сказала, что отношения со сроком годности меня не устраивают. Он ответил “делай как тебе лучше” и больше не писал. С тех пор я только поздравила его с днём рождения и всё. Заблокировала в соцсетях, где можно смотреть фото, чтобы не контактировать никак с ним в своей голове (не принимать его фото на свой счёт и не выкладывать свои “чтобы он увидел”). От него только “Спасибо” в ответ на поздравление и больше ни единого слова.

Я понимаю, что моя значимость оказалась слишком низкой для того, чтобы он изменил свои планы из-за меня. Что прошло слишком много времени, и пора перестать надеяться и ждать. Но чувства к нему не проходят и не становятся слабее со временем. Живу с постоянным стеснением в груди, стала хуже работать. Полная апатия к происходящему в жизни, всех друзей отпугнула бесконечным нытьём и страданиями. Хочется преодолеть эту ситуацию, но не могу найти в себе никаких сил двигаться дальше.

Спасибо за то, что дочитали до конца, и извините за длинный текст.

Ольга