 

ВГТРК выставит Киеву счёт за расходы, связанные с освещением событий на Украине

18.11.2021, 19:51, Разное
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Руководство ВГТРК отправило украинским властям счет на сумму 800 млн рублей. Как объяснил заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев, Киев должен оплатить часть расходов, связанных с сюжетами об Украине в 2021-м году.

«На одном телеканале «Россия 1» мы в среднем 2 часа в день уделяем украинским событиям. А ведь есть еще «Россия 24», радио, интернет-проекты… Эфирное время, подготовка и съемка сюжетов, эксперты и зрители в студии — это все далеко не бесплатно. Один только репортаж о волосах на груди Зеленского обошелся ВГТРК в 2 млн. рублей», — заявил он.

Киселев также сообщил, что аналогичные счета ВГТРК планирует отправить руководству ЕС и американским властям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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