Шкаф пока не освобождаем: трендовые вещи осени, которые перейдут с нами в 2022-й

Почему некоторые тренды не задерживаются на модном Олимпе больше одного сезона? Причины могут быть разными, и не всегда секрет кроется в капризности моды. В наши дни в шкафах задерживаются те тенденции, которые могут обеспечить комфорт, удобство и при этом нравятся модницам с эстетической точки зрения. Если тренд навязан искусственно, он не совсем удобен или плохо гармонирует с базовыми вещами, есть повод отказаться от него.

Но, если трендовая одежда устраивает женщин по всем параметрам, почему бы не ухватиться за шанс носить ее дольше обычного? В этом году появилась хорошая традиция переносить вещи из одного сезона в другой. Например, осенью модницы продолжали носить с верхней одеждой струящиеся цветочные платья или плиссированные юбки. Посмотрим, какие модели осенней моды можно прихватить с собой в зимний гардероб.

Вещи свободного кроя

Все ваши мешковатые джинсы и брючные костюмы свободного кроя послужат верой и правдой предстоящей зимой. И хотя возвращение одежды облегающего силуэта не за горами, оверсайз-модели хороши тем, что не дадут вам замерзнуть в холодную погоду. С ними можно составлять отличные многослойные комплекты, не сковывающие движений и создающие расслабленные уличные образы.

Брюки и юбки с завышенной талией

Мешковатые джинсы с низкой посадкой пока робко, но уже заявляют о себе. Однако убирать далеко брюки и юбки с высокой талией пока не стоит. А все потому, что из моды пока не вышли кроп-топы и укороченные трикотажные изделия.

Кожа

Кожаные изделия разнообразных фасонов и расцветок триумфально вернулись в моду этой осенью. Зимой их популярность никуда не исчезнет. А все потому, что гладкая кожа идеально сочетается с рыхлым фактурным трикотажем. К тому же кожаные изделия хорошо сохраняют тепло тела, поэтому могут становиться частью уличного образа даже при отрицательных температурах.

Дутые куртки

Дутые куртки и стеганые пальто оверсайз удобны и имеют чрезвычайно стильный внешний вид. Заберем эти модели в новый сезон и будем носить их со спортивными костюмами, джинсами и трикотажем.

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Трикотажные костюмы

Начиная с прошлого года трикотажные двойки и макси-платья переживают настоящий бум. Удобные костюмы, которые получили популярность в начале пандемии, никак не хотят сдавать свои позиции.

Жилеты

Если в вашем регионе погода позволяет носить стеганые жилеты, делайте это в сочетании со спортивной одеждой. Кроме того, не убирайте далеко трикотажные жилеты, которые позволят вам утеплиться и создать непринужденный многослойный образ для работы или вечеринок.

Обувь на грубой подошве

От сезона к сезону подошва на дамских ботинках и сапогах становится все более грубой и массивной. Если вы не собираетесь гулять по заснеженному лесу, тогда можете надевать на ноги демисезонную обувь даже зимой. С громоздкой подошвой или платформой не страшны никакие холода.

Шубы-чебурашки

Стилисты утверждают, что пальто и куртки из мягкого искусственного меха останутся с нами надолго. Эти модели практичны, легки и удобны. Они хорошо сочетаются с любой повседневной одеждой и выглядят по-современному. Ну и конечно же, они берегут пушных зверьков от вымирания.

Кепки и панамки

Утепленные бейсболки и стеганые рыбацкие панамки тоже не теряют своей актуальности. Эти головные уборы отлично вписываются в уличный стиль и могут быть заменены шапками только в лютые морозы. Ну а если ваша зимняя куртка имеет капюшон, тогда замены не потребуется.