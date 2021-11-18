Мнение: Одноэтажная Россия, плюсы жизни в деревне и проблема заборов

1. Важная веха в жилищном строительстве России: согласно последним данным, более половины введённых площадей в России теперь приходятся на одноквартирные дома. Кажется, частный сектор снова вошёл в моду. Коллега genby пишет про развитие нашего строительного рынка:

https://genby.livejournal.com/951806.html

Рекорды ввода жилья продолжаются, с прежним 30%-м ростом относительно предыдущего года.

В январе-сентябре 2021 года в России введено 62,7 млн м2 жилья. Это на 31,2% или на 14,9 млн м2 больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Даже если в следующие 3 месяца введут столько же жилья (7,2+9,4+17,8), сколько в 2020 году, то общий результат составит 97 млн квадратных метров, что уже на 15 млн метров больше, чем в прошлом году. Если же 30% прирост строительства сохранится и в 4 квартале 2021, то общий результат составит 107,5 млн. квадратных метров. А это уже 25 млн метров прироста ввода жилья.

Но уже можно с 99% уверенностью утверждать, что знаковая отметка в 100 млн жилья в год в этом году будет взята. Диапазон прогноза ввода нового жилья на 2021 год можно сузить от 100 до 105 млн квадратных метров. Что на 30% больше, чем в лучший советский год. И в 5 раз больше чем в 2000 году, когда Путин начал возрождать Россию.

Хочется сказать о сильном изменении структуры вводимого жилья.

Несмотря на то, что строители многоквартирных домов тоже ставят рекорды, за январь-сентябрь 2021 года ввод многоквартирных домов застройщиками в России составил 27,7 млн м2, что на 22,1% или на 5,0 млн м2 больше аналогичного значения за тот же период 2020 года.

Основой прирост составило строительство одноквартирных домов. Их доля в общем строительстве с января 2021 года выросла с 46% до 56% от вводимого жилья. В РСФСР эта доля составляла 5-7%. Потихоньку Россия переходит от строительства громадных человейников к нормальному одно-двухэтажному жилью. А самое главное, этот процесс только набирает обороты.

Традиционный вопрос: откуда в Гибнущей Россиитм у нищающего народа берутся деньги на покупку собственного дома? Ну, или квартиры в многоэтажке (ведь с учётом общего роста объёмов строительства их по-прежнему вводится очень много)?

2. Блогер yosho_rmes перечисляет плюсы жизни в деревне:

https://olegmakarenko.ru/2274567.html?thread=829549319#t829549319

Как человек, более 10 лет назад переехавший из города в деревню, могу прокомментировать на собственном опыте.

А. В деревне жить комфортнее, чем в городе, если вы достаточно обеспечены и не нуждаетесь в работе.

Б. В деревне комфортно жить при наличии денег и удаленной работы. Работу на месте искать не стоит.

В. В деревне комфортнее жить, чем в городе, при условии что езды до мегаполиса в пределах часа. Жители мегаполисов на поездки по городу иногда больше времени тратят.

Г. С детьми в деревне прекрасно жить. Я сам переехал именно когда дети появились. В школу возит автобус, при желании можно учиться удалённо на семейном образовании. Для общения тоже дети обычно есть рядом.

Д. Деревню для жизни надо правильно выбирать. С удобствами и всей работающей инфраструктурой. У меня например и газ и оптоволоконный интернет есть в деревне.

Е. Болеют в деревне всё реже. Ну и при необходимости съездить к врачу — час до города. Вы столько же времени тратите на езду по городу.

Ё. Закупка редких продуктов 1-2 раза в неделю в гипермаркете в городе. Повседневное покупается на месте.

Краткий вывод.

Ж. Если вы достаточно обеспечены, зарабатываете удаленно и правильно выбрали деревню с хорошей инфраструктурой недалеко от мегаполиса, то жить в деревне лучше, чем в городе.

З. Семье с детьми — особенно хорошо.

И. Если вы холостой тусовщик, которому важны ежедневное общение с людьми и походы по барам, клубам, кино, ресторанам и прочим заведениям, то деревня просто не ваш формат и тут не о чем спорить.

3. Читатель-эмигрант mikexerov критически высказывается о заборах в России, в частном секторе. Мол, у нас ставят заборы и спереди, и сзади, а в США — только сзади:

https://olegmakarenko.ru/2281687.html?thread=830748631#t830748631

Дикая как раз-таки Россия. Только в ней и в арабских странах принято строить забор перед домом. В США это запрещено (кроме небольшого штакетника, и то зависит от штата. Все фронты домов как на ладони. Красота (естественно, я имею ввиду не estates — огромные участки земли с домом, а обычные улицы сабурбии). Всегда смеюсь, когда бываю в России и гуляю по частному сектору (современному) и обозреваю бесконечные заборы высотой в два этажа вдоль дороги. Вы совсем там охренели что ли? Кого вы там боитесь? <…>

Я говорю про забор ПЕРЕД домом, не позади. Двор по определению это участок позади дома. В США почти все участки позади дома имеют высокий забор, примыкающий к дому. Гуляй там на здоровье.

Полагаю, главная проблема — соседи и прохожие. Которые, если не отгородиться от них забором, будут заходить на участок, как к себе домой, надоедать жильцам и портить растительность. Вообще, соседи — главная проблема сельской жизни. Если вам повезло с соседями, и если у вас водятся деньги, жить на природе весьма комфортно. Если нет…