 

Путин рассказал о разрушении Западом “уникальных” отношений с РФ и поручил подольше там сохранять “известное напряжение”

18.11.2021, 19:36, Новости дня
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“Несмотря на то, что отношения между Россией и нашими западными партнерами, включая США, были уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на восток были абсолютно проигнорированы”, – сказал Путин.

По его словам, несколько волн расширения НАТО приблизили военную инфраструктуру Альянса вплотную к границам РФ, а в Румынии и Польше уже развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы под ударные комплексы.

Путин также отметил, что в последнее время предупреждения РФ в странах Запада “производят определенный эффект – известное напряжение там все-таки возникло”.

“Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт”, – подчеркнул российский президент.

Путин поручил главе МИД Сергею Лаврову добиваться “предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий” безопасности на западном направлении.

“Просто так существовать и думать, что там завтра может произойти, Россия не может”, – резюмировал Путин.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала. 

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, говорил Столтенберг.

18 октября Россия заявила о приостановлении работы своего постоянного представительства при НАТО. В Альянсе отметили, что сожалеют о решении Москвы. Столтенберг сказал, что подход НАТО к РФ остается неизменным: сдерживание, оборона и диалог.

Столтенберг говорил 20 октября, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. Лавров 25 октября заявил, что у России нет никаких отношений с НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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