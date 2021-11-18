“Вечером с молочком – класс”. Как из одного яйца и муки за 15 минут приготовить яблочное печенье

Для приготовления понадобятся:

одно яблоко;

одно яйцо;

80 г сахара;

60 г растопленного сливочного масла;

150 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя.

В емкости смешайте все ингредиенты в описанной последовательности до однородной массы, затем добавьте в тесто нарезанное мелкими кубиками очищенное яблоко.

Из теста руками необходимо сформировать шарики и выложить их на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать печенье нужно в течение 15 минут в разогретой до 180 °С духовке.

“Спасибо за очень простой и доступный рецепт. Вечером с молочком перед сном – класс”, – оценили ролик зрители.

ВИДЕОВидео: SUPER KELINCHAK / YouTube

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