Заказчиков убийства министра Лещенко задержали, им грозит пожизненное заключение – МВД

“Вчера [17 ноября] вечером в ресторане состоялась встреча заказчиков и киллера, который должен был реализовать преступление. Была оговорена полностью вся оперативная ситуация этого заказа: что, сколько… Был предоставлен задаток – $20 тыс. Гражданин США должен был выехать из Украины, преступление должно было быть совершено после того, как он будет на территории США”, – сказал Монастырский.

Он сообщил, что разговор собеседников в ресторане зафиксировали на видео, и продемонстрировал фрагмент записи на брифинге.

“После фиксации видео было принято решение о задержании этого лица. Было проинформировано посольство США, и только после этого самому потерпевшему, Роману Лещенко, сообщили, что против него готовилось такое преступление”, – добавил глава МВД.

На видео, которое показал Монастырский, якобы американец-заказчик говорит: “Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете, я не буду против”.

По словам главы МВД, у правоохранителей несколько часов таких записей.

“Статьи, по которым гражданам объявят о подозрении, являются особо тяжкими преступлениями, за них предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного”, – сказал глава МВД.

Клименко уточнил, что задержаны все подозреваемые в причастности к преступлению, они сейчас находятся в камере изолятора временного содержания.

Фигурантам предъявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: похищение человека, вымогательство, покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, рассказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, о подготовке покушения правоохранители узнали несколько месяцев назад.

Контекст:

Лещенко был назначен министром аграрной политики в декабре 2020 года. До этого в 2019–2020 годах он был главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

18 ноября в МВД рассказали, что правоохранителям удалось задержать группу лиц, планировавших покушение на одного из министров. Его фамилию в министерстве не назвали, но анонсировали брифинг Монастырского.

СМИ написали, что мишенью киллера был Лещенко, потом Монастырский подтвердил это. По данным следствия, заказчиков двое, это гражданка Украины и гражданин США. Последний ранее сотрудничал с Лещенко, сказал глава МВД. По словам Клименко, гражданин США является главным заказчиком.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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