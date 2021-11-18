Не хотела Оленька — смогла Настенька – Личное мнение

Не успев родить третьего ребёнка, Анастасия Костенко подумывает о рождении четвёртого. Этого хочет её муж — безработный, кажется, футболист Дима Тарасов.



Фото: Соцсети

Он же рассказал всему миру, что занимается сексом с женой каждый день несмотря на то, что после родов — нельзя.

Да, так и сказал:

Сейчас сексом заниматься нельзя, но вообще-то он каждый день.

Не могу представить, чем руководствовался Дима, когда решил обременить мир этой ценной, на его взгляд, информацией. За такое его я, конечно же, похвалить не могу. Похвалю за другое: за то, что получил желаемое.

Тарасов, как он сам неоднократно признавался, всегда хотел большую семью, в которой — много детей.

С Бузовой эта его мечта вряд ли бы осуществилась. Оленька хочет давать концерты в местечковых ДК и позориться во МХАТе, откуда её, наконец-то, прогнали ссаными тряпками.



Фото: Соцсети

В роддом Бузова не хочет. Хотела бы — родила бы, причём давно. Нет ребёнка — значит, Бузовой это не надо. Так выглядит правда.

И эту правду неумный с виду Тарасов просёк и не стал с ней мириться.

Вместо того, чтобы жить с публично активной гОленькой, которой задают вопрос, перестала ли она пить коньяк по утрам, Дима женился на совершенно не амбициозной Насте, которая хочет того же, чего и он: большую семью, в которой — много детей.

И за это Тарасова можно и нужно похвалить. Он не отказался от своей мечты в угоду кому-то, и теперь у него есть то, о чём он всегда мечтал: хорошенькие детки в немалом количестве.

Даже у Тарасова есть чему поучиться, крошки.

Вы ведь отказывались от того, что вам — важно, только лишь потому, что мужчина хотел от вас другого, не так ли?

Чем дело кончилось? От чего вы отказывались в угоду мужикам? Чем расплатились за такой выбор?

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