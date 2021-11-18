Эксперт: Дорогой газ оставил Украину без огурцов

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18.11.2021, 19:30, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВ связи с дефицитом газа и электричества на Украине поднялись тарифы на энергоресурсы, поэтому выращивать овощи в теплицах стало невыгодно, сказал газете ВЗГЛЯД директор «Плодоовощного союза» Михаил Глушков, комментируя сообщение о том, что впервые в истории Украина решила импортировать свежие огурцы из России.

Международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit сообщила, что на рынке Украины произошло весьма резонансное событие – впервые в истории страна начала импортировать свежие огурцы из России, которая наоборот ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов.

«На самом деле ничего удивительного в этом нет, потому что в себестоимости продукции, которая производится в зимнее время года, доля энергоресурсов составляет около 50 %. Половина себестоимости, и даже больше – это энергоресурсы: газ и электричество. Сейчас на Украине происходит газовый кризис, топлива не хватает, газ дорогой. Поэтому, само собой, российская продукция стала более конкурентоспособной», – говорит Глушков.

Эксперт полагает, что на Украине из-за энергокризиса газ в основном идет на отопление жилых домов и крупных промышленных предприятий. А для простых потребителей, в том числе и тепличников, подняли тарифы. А поэтому выращивать овощи в теплицах просто стало невыгодно. В РФ же производство данной продукции обходится дешевле.

«У нас вообще в последнее время очень сильно растет производство огурца, поэтому мы вполне способны поставлять данный продукт на экспорт. Тем более, что сами себя мы им обеспечиваем. У нас обеспеченность по огурцу – 95 %. И то, 5 %, которые мы импортируем, это для Дальнего Востока – Китай завозит. В Европейскую часть РФ мы и не завозим особо», – резюмировал собеседник.

Ранее из данных доклада Минсельхоза в правительство стало известно, что уборочная кампания картофеля находится в активной фазе, но цены аграриев вместо традиционного снижения растут. Оптовые цены на корнеплод уже на 71,4% превысили прошлогодние.



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