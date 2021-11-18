 

Планировавшим убийство украинского министра пообещали пожизненное заключение

18.11.2021, 19:30, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеЗаказавшие покушение на главу украинского министерства аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко могут быть осуждены на пожизненный срок, сообщил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

«Статьи, по которым будет объявлено о подозрении этим гражданам, особо тяжкие, за них предусмотрено наказание в виде аж до пожизненного лишения свободы», – цитирует Монастырского РИА «Новости».

Также глава МВД сообщил, что в числе задержанных есть житель США. Посольство Соединенных Штатов проинформировано об этом.

Ранее в украинском МВД сообщали, что задержаны планировавшие покушение на одного из министров, но не раскрыли его имя. Через некоторое время Монастырский подтвердил, что речь идет о Лещенко.

Покушение якобы готовилось из-за его долгов. Сам Лещенко заявил, что ему постоянно угрожали.

Напомним, это не первое громкое покушение на украинских чиновников за 2021 год.

В конце сентября автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом на Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского. Сам президент страны Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение на советника.



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