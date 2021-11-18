 

Володин поручил проработать вопрос об ограничении ставок микрозаймов

18.11.2021, 19:24, Разное
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Председатель ЦБ высказала инициативу о снижении ставок по микрозаймам. “Действительно, мы принимали решение. Но нареканий очень много. Людей практически разоряют”, – заявил спикер Госдумы.

Володин поручил проработать соответствующий вопрос. Необходимо думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством, отметил спикер.

Госдума по итогам обсуждения с главой ЦБ будет выходить на законодательные решения, сообщил Володин.

Напомним, что 14 октября ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете списания единовременных социальных выплат без дополнительного согласия заемщика. Инициатива касается в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.



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