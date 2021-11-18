 

Мнение: Кто ж болеет – мы или Австрия?

18.11.2021, 19:18, Разное
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И знаете, что самое забавное в этом споре между Австрией и Хорватией? Напомню предысторию: Австрия ввела карательные меры апартеида и сегрегации против своих “непривитых” – по этому поводу, не выдержав, выступил президент соседней с Австрией Хорватии, напомнив ей о “нарушении прав человека” и заодно удивившись, “почему молчат обычно крайне шумные “защитники прав человека”.

В ответ поднялась буря, отовсюду повылезшие сторонники принудительной вакцинации начали, с одной стороны, со слезою в голосе уверять, что в Австрии “из-за проклятых непривившихся” вал заражений, “врачи не справляются”, поэтому заключение австрийских непривитых в специальные концлагеря будет вполне гуманной мерой; а с другой – начали злорадно тыкать пальцами уже в Хорватию, отмечая, что Хорватия меньше Австрии по населению почти в 2 раза, и потому у самой Хорватии, в пересчете на 100 тысяч населения, сейчас число зараженных аж на 40% больше, чем в Австрии!

(вопрос, почему соседи-хорваты, при почти в 1,5 раза большем числе “зараженных”, спокойно справляются, а Австрия вдруг вспоминает не до конца забытые нацистские практики, традиционно туповатым “ваксерам” в голову, понятно, не пришел – им было важнее Хорватию “обличить”).

Чем же этот случай особенно забавен? Да тем, что “ваксеры”, вздумав упирать на пересчет “количества заболевших” в странах по их “удельному весу”, сами навели нас на мысль: ок, бог с ней, с Хорватией; а давайте-ка сравним, как выглядит, на фоне впавшей в алармизм Австрии, наша Раша?

И вот тут нас ждут веселые открытия. Смотрим: в Австрии по данным на 17 ноября – 14 тыс. “зараженных” в день. А в РФ, по данным на ту же дату – 37 тыс. Пересчитываем “на 100 тыс. населения”, получаем: Австрия – 72 “зараженных”, Россия – 25. То есть разница у нас с Австрией не на какие-то там “проценты”, как с Хорватией – разница В РАЗЫ. Точнее – дела по “заражаемости” в Австрии хуже примерно ВТРОЕ.

И это при том, что доля “полностью вакцинированных” в населении Австрии больше, чем в России, почти в 2 раза. У нас – 35%, у них – 66%. Как так?! Ведь при увеличении доли “проколотых” болеть, как надеется ВОЗ, БигФарма и все люди доброй воли, должны не больше, а меньше? Откуда ж разница в 3 раза в пользу “недовакцинированной РФ”??

А вот так, господа.

Источник: Размышления вольного социолога



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