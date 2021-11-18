 

Мнение: Новая напасть

18.11.2021, 19:16, Разное
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Новый виток угроз и террора от Поповой. Теперь речь идет о срочной вакцинации против гриппа, причем переболевшие и вакцинированные от ковида стали новой группой риска помимо уже имеющихся.

Предположение, что человек рождается только для того, чтобы пройти ряд мероприятий по вакцинации, после чего, исполнив жизненный цикл, умереть, превращается в уверенность. Наша жизнь — это бесконечная череда вакцинаций и очередей для получения справок и кодов. Во всяком случае с точки зрения ВОЗ и ее уполномоченного российского гауляйтера Поповой.

То, что два года беспощадного террора и массовые принудительные мероприятия по вакцинации неизвестным по степени своего риска препаратом сами по себе создали колоссальную нагрузку на здоровье людей, сомнений не вызывает. У огромного числа людей здоровье уже подорвано.

Происходит то же самое, что с российской системой здравоохранения: вначале по приказу Путина его уничтожили, а затем внезапно подкрался вирус, который нас атаковал. И нанес невероятный ущерб. Вопрос — что первично: проектный разгром здравоохранения или «злобность» вируса, остается открытым, но на мой взгляд, ответ на него очевиден: при нормально функционирующем здравоохранении такой ситуации быть не могло.

Теперь то же самое сделано со здоровьем миллионов людей. Оно системно подорвано, а значит — все эти люди внезапно оказываются беззащитными перед вполне тривиальными заболеваниями, которые раньше проходили фоном для обычной жизни.

Что делает Попова? Она, убив здоровье миллионов людей и поставив их перед рисками применения по ним неизвестной по степени своего отложенного вреда вакцины, предлагает снова решать проблему новой порцией ударов по иммунитету. Своего рода контрольный выстрел. И уже готово оправдание будущим массовым смертям — предполагается, что грипп в этом году будет особенным и крайне опасным. В случае чего на него и его природу можно будет списать всё. Вопрос: кто именно убил здоровье миллионов людей, при такой постановке вопроса задавать будет бесполезно.

Источник: Эль Мюрид



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