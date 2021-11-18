Мнение: Мы всегда хотели попасть в топ-3 лучших

На фоне лидеров недоделанный "Киберпанк" выглядит практически богоподобной игрой.

PS. Кстати, посмотрев номинантов https://www.thegameawards.com/nominees/game-of-the-year в голосовании "Лучшая игра 2021-го года" на Game Awards 2021 поймал себя на мысли, что при всех своих косяках "Киберпанк 2077" существенно интереснее всех предложенных "номинантов". Поляки конечно сами себе злобные буратины, выпустившие проект в столь сыром состоянии.

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