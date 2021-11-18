В воде, которой польские пограничники поливают мигрантов, нашли «Новичок»

Эксперты Национального института химии органических веществ им. Василя Быкова провели химический анализ жидкости, которой польские пограничники поливают из водомётов беженцев с территории Белоруссии. Она оказалась двухпроцентным раствором боевого химического вещества класса «Новичок».

Многие беженцы на белорусско-польской границе жаловались, что после поливания из водомёта у них начиналось жжение глаз, раздражение кожи и упадок сил. Многие сравнивали испытанное с «поцелуем дементора» из серии книг Дж. Роулинг о Гарри Поттере. Информация встревожила белорусские власти, которые немедленно распорядились провести исследование состава образцов. Худшие подозрения химиков подтвердила экспертиза: Польша нарушила Женевскую конвенцию о нераспространении химоружия, применив против мигрантов боевое нервно-паралитическое вещество класса «Новичок». С высокой вероятностью речь идёт о его модификации «Берлин-88», созданной специально для подавления активности политических оппонентов. Несколько мигрантов, подвергнувшихся действию «Новичка», находятся в тяжёлом состоянии, им требуется немедленная госпитализация в немецких клиниках.

«Мы будем требовать, чтобы Германия всех отравленных «Новичком» пациентов забрала на лечение. У нас сейчас 25 человек в коме, а всего потравили, наверное, пару тысяч. Немцы дали полякам эту дрянь, вот пусть сами их и лечат. А самолёт прям до Берлина и конвой до клиники «Шарите» мы им обеспечим. Вот тут-то мы и посмотрим, чего стоит болтовня немцев о приверженности правам человека и всякой такой околесице», – заявил главный санитарный врач Белоруссии Пётр Корытов.

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