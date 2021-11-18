Представлены среднебюджетные смартфоны Moto G31 и Moto G41

Компания Motorola провела презентацию двух новых моделей смартфона Moto G31 и Moto G41, которые самим производителем отнесены к среднебюджетному сегменту мобильных устройств.

Однако несмотря на официальный анонс, мы так и не узнали о том, сколько будут стоить эти смартфоны в салонах, а также, когда именно стартуют официальные продажи.

Версия Moto G31 выйдет с дисплеем на 6.4 дюйма, есть камера с тремя датчиками. Главный обеспечит съемку с разрешением 50 Мп. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. Объем оперативной памяти составит 4 Гб, основной – 64 или 1328 Гб. В модели G41 объем оперативной памяти составит 4 или 6 Гб, в накопителе – 128 Гб. Также к смартфону прилагается быстрое зарядное устройство TurboPower 30.