Microsoft выпустила ноябрьское обновление для Windows 10

Как сообщили представители компании Microsoft, в данный момент уже вышел новый крупный пакет обновления для операционной системы Windows 10. Патч получил название November 2021 Update (21H2). Пользователи в данный момент могут скачивать и устанавливать данный пакет обновлений.

Также эксперты сообщают о том, что следующее аналогичное по масштабу обновление для ОС Windows 10 должно выйти лишь во второй половине будущего года. Ранее все полагали, что это произойдет как всегда в июне. Но данная информация была опровергнута.

По словам разработчиков, в дальнейшем график выпуска обновлений для Windows 10 будет изменен таким образом, чтобы патчи выходили синхронно с Windows 11. Ведь «десятка» более не является ведущей операционной системой.