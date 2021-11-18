Китайская компания Xindong Fenghua становится важным игроком на рынке видеокарт

По словам экспертов, китайская компания Xindong Fenghua, представившая свою видеокарту, вполне может стать важным игроком на рынке аналогичных устройств. Речь идет о возможность быстрого выхода на глобальный уровень.

Модель названа по номеру – No.1. Как поясняют специалисты, предварительные оценки качеств видеоускорителя дают основания полагать, что производитель может вступить с прямую конкуренцию с именитыми брендами. Ситация на мировом рынке для этого самая благоприятная. Ведь жесточайший дефицит видеокарт никуда не делся.

В данном случае, разработчик позиционирует выпущенную видеокарту как устройства для облачного гейминга или же для серверов. Также известно об использовании чипов памяти GDDR6X, которые сегодня можно найти в NVIDIA GeForce RTX тридцатой серии.