Китайская компания Xindong Fenghua становится важным игроком на рынке видеокарт
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
По словам экспертов, китайская компания Xindong Fenghua, представившая свою видеокарту, вполне может стать важным игроком на рынке аналогичных устройств. Речь идет о возможность быстрого выхода на глобальный уровень.
Модель названа по номеру – No.1. Как поясняют специалисты, предварительные оценки качеств видеоускорителя дают основания полагать, что производитель может вступить с прямую конкуренцию с именитыми брендами. Ситация на мировом рынке для этого самая благоприятная. Ведь жесточайший дефицит видеокарт никуда не делся.
В данном случае, разработчик позиционирует выпущенную видеокарту как устройства для облачного гейминга или же для серверов. Также известно об использовании чипов памяти GDDR6X, которые сегодня можно найти в NVIDIA GeForce RTX тридцатой серии.
Смотреть комментарии → Комментариев нет