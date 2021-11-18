 

Китайская компания Xindong Fenghua становится важным игроком на рынке видеокарт

18.11.2021, 19:10, Новости дня
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По словам экспертов, китайская компания Xindong Fenghua, представившая свою видеокарту, вполне может стать важным игроком на рынке аналогичных устройств. Речь идет о возможность быстрого выхода на глобальный уровень.

Модель названа по номеру – No.1. Как поясняют специалисты, предварительные оценки качеств видеоускорителя дают основания полагать, что производитель может вступить с прямую конкуренцию с именитыми брендами. Ситация на мировом рынке для этого самая благоприятная. Ведь жесточайший дефицит видеокарт никуда не делся.

В данном случае, разработчик позиционирует выпущенную видеокарту как устройства для облачного гейминга или же для серверов. Также известно об использовании чипов памяти GDDR6X, которые сегодня можно найти в NVIDIA GeForce RTX тридцатой серии.



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