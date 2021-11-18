Эксперт Соколова объяснила необходимость заклеивания камеры смартфона

Эксперт Ольга Соколова в рамках общения с журналистами рассказала, почему целесообразно заклеивать камеру смартфона. Через нее заинтересованные лица могут следить за владельцем устройства. В этом им помогают различные вредоносные программы.

Существует несколько вариантов предотвращения подобной слежки. Самым простым является заклеивание камеры смартфона и микрофона. Сейчас даже существуют импровизированные шторки для устройств. Однако они не всегда являются удобными, поскольку блокируются другие датчики девайсов.

Некоторые разработчики смартфонов уже предлагали приобрести устройства со шторками. У одного из китайских брендов даже существует целая серия моделей, где камера выезжает из гаджета при активации специального режима. Таким образом, всегда есть возможность понять, когда функция действительно применяется.

Эксперт объяснила, что нужно сразу же не давать разрешение устанавливаемым приложениям на использование камеры. Это необходимо делать в целях безопасности. Особенно данный момент важен, когда речь идет о сервисах, которым в целом камера не нужна. Очень странно, если дать разрешение просит простой калькулятор.

Источник: www.gazeta.ru